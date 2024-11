Defesa do caso Brennand vira munição em eleições da OAB de São Paulo

O grupo de D'Urso também atacou a atual gestão da OAB-SP. O candidato à presidência pela chapa, Caio Augusto Santos, e a vice, Ângela Gandra Martins, protestaram contra a entidade por ter marcado, para a última sexta-feira (8), o julgamento de um recurso contra o jurista Ives Gandra Martins, pai de Ângela, por suposta incitação a golpe nas Forças Armadas. Em meio à pressão, a OAB-SP adiou o julgamento, que ainda não tem nova data marcada.

Duas chapas têm buscado apoio de figuras bolsonaristas. O grupo de Ângela Gandra, que foi secretária da Família no governo de Jair Bolsonaro (PL), tem o suporte de nomes como a médica Nise Yamaguchi, o pastor Estevam Hernandes, o ex-ministro da Educação Ricardo Vélez Rodríguez, o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, e o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara.

Bolsonaro, porém, elogiou o candidato de outra chapa. Durante uma entrevista em 21 de outubro, o ex-presidente afirmou que "gosta muito" de Alfredo Scaff Filho, que também concorre à OAB-SP, ao comentar supostas violações a prerrogativas de advogados em casos julgados pelo STF. O deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP) e os jornalistas Tiago Pavinatto e Luis Ernesto Lacombe têm feito campanha por Scaff.

Scaff tem afirmado que a OAB não defende as prerrogativas dos advogados. Em entrevista à revista Oeste, no dia 1º de novembro, ele foi questionado sobre relatos de violação da comunicação entre advogados e clientes e de dificuldade de defesas de réus para ter acesso a inquéritos "em cortes superiores de Brasília". Em resposta, o candidato disse que "o desprestígio da advocacia é muito mais culpa da OAB do que qualquer ato arbitrário do Judiciário".

A votação na OAB-SP será pela internet, das 9h às 17h. Serão definidos os próximos presidente e vice da OAB-SP, além de conselheiros federais, estaduais e outras funções. Conheça as chapas.