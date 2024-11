Após consenso na Câmara, Motta vai se encontrar com Lula para selar apoio

Motta já tem o apoio da maioria dos partidos. Além do Republicanos, o deputado já conquistou os apoios da federação PT, PCdo-B e PV, do MDB, do PP, do PL, do Podemos, da federação PSDB-Cidadania, do PDT, do PSB, do Solidariedade, da Rede e do PRB. Com esses partidos, o parlamentar já soma mais de 300 votos e poderia ser eleito para a chefia da Câmara com folga.

Bancada evangélica com Motta. O líder do Republicanos também fechou nesta terça-feira (12) o apoio da Frente Parlamentar Evangélica para a sua candidatura. O acordo foi costurado com Lira, que, em troca, pautou no plenário a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. O texto pode ser votado hoje.

União Brasil e PSD ainda negociam com Motta e Lira

União Brasil quer desfazer acordos prévios. Sem conseguir viabilizar a candidatura de Elmar Nascimento (BA), o partido negocia com Motta e Lira os termos para apoiar o republicano. Inicialmente, a sigla ficaria com a relatoria do Orçamento de 2026, mas aliados de Motta afirmam que a legenda insiste em ter o comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), anteriormente prometido ao MDB.

MDB ficaria com o comando da CCJ em 2025. Pelo acordo original feito na reeleição de Lira, PT, PL, União e MDB fariam o revezamento no comando da Comissão da Constituição e Justiça. Segundo interlocutores do deputado alagoano, o arranjo só seria mantido se Elmar desistisse da candidatura e o partido apoiasse Motta. Como o União chegou tarde no bloco que vai apoiar o republiano, Lira e Hugo estudam formas de compensar o partido sem precisar desfazer o acordo inicial.

PSD quer regra da "proporcionalidade". O líder do partido na Câmara e também candidato à presidência da Casa, Antonio Brito (BA), tem conversado com Lira e Hugo sobre a divisão de cargos, nas comissões, Mesa Diretora e relatoria, seguir o critério do tamanho das bancadas de cada sigla ou bloco partidário.