Quantos votos tem a PEC da escala 6x1? Veja lista de assinaturas atualizada

O texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da jornada de trabalho 6 x 1 conta com apoio de 194 deputados federais dos 171 necessários para tramitação no Congresso Nacional. Para ser protocolada e iniciar sua tramitação, uma proposta deste tipo precisa de, no mínimo, de 171 assinaturas dos 513 deputados.

O número atualizado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (13) por Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentar responsável por recolher as assinaturas.

