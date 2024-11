Enquanto tramava golpe, Bolsonaro recebeu 3 ministros do STF 12 vezes

Relatório do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência sobre as visitas ao Palácio do Alvorada mostra que o então presidente, Jair Bolsonaro (PL), recebeu 12 visitas de três ministros do STF entre junho e dezembro de 2022. No mesmo período, segundo a Polícia Federal, teriam se intensificado as articulações golpistas, que tinham entre os principais alvos integrantes do Judiciário.

O que aconteceu

Relatório do GSI integra o inquérito da PF sobre tentativa de golpe. Informações foram encaminhadas à Polícia Federal a pedido do delegado Fabio Shor, que conduziu as investigações encerradas neste mês. Os dados foram tornados públicos na terça-feira (26) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Visitaram o então presidente da República Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Nenhuma das visitas consta da agenda dos ministros divulgada no site do tribunal à época. Mendonça foi recebido seis vezes; Nunes Marques, cinco, e Dias Toffoli, uma.