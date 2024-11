Jurista: Bolsonaro pode ser condenado mesmo alegando 'cegueira deliberada'

Se isso ficar comprovado, o PL pode, sim, sofrer uma ação específica de cancelamento de registro e estatuto partidário no TSE. Em tese, isso poderia levar à extinção do partido. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP

Raquel Landim: Em negação, Bolsonaro acha que não será preso e condenado

Mesmo diante de evidências robustas de seu papel central na trama golpista, Jair Bolsonaro age em negação e insiste em pensar que escapará de uma condenação, disse a colunista Raquel Landim no UOL News ao revelar os bastidores da conversa dela e da colunista Letícia Casado com o ex-presidente.

A minha impressão como repórter é a seguinte: apesar de todas as evidências existentes no indiciamento e de não sabermos qual será a posição do Procurador-Geral [Paulo Gonet], Bolsonaro não conta com a possibilidade de ele ser preso. Ele não conta com isso. Bolsonaro acha que o clima político será revertido lá na frente e não trabalha com essa possibilidade [de ser preso].

Ele está em negação em relação a isso. Perguntamos a ele se não tem medo de ser preso. Ele fala: 'olha, a gente vive em um país de arbitrariedades, mas não posso viver com medo de a PF estar na minha casa todos os dias. Ele realmente acha que não será preso e que alguma coisa vai mudar até o final do processo penal. Raquel Landim, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: