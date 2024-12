Com R$ 200 mi em dívidas, Telebras acumula cobranças: 'O que responder?'

Empresas ouvidas pelo UOL relataram que a falta de pagamento persiste. A estatal mantém contratos com prestadores, por exemplo, para levar internet a escolas públicas, postos de saúde e agências do INSS e do Ministério do Trabalho.

Limite orçamentário e força política

Como estatal dependente do governo, a Telebras é obrigada a manter as despesas dentro do limite orçamentário estipulado pelo Congresso. Embora o presidente Lula (PT) tenha retirado a estatal do rol de privatizações e o discurso seja de "recuperar" a Telebras, o governo tem direcionado orçamentos menores para a companhia.

A Telebras e o Ministério das Comunicações são áreas de influência do senador Davi Alcolumbre (União-AP), que trocou toda a diretoria da estatal e emplacou o ministro Juscelino Filho (União-MA).

O orçamento público é definido de forma técnica e política — leva em consideração os programas das áreas e a prioridade que o governo e o Congresso querem dar a cada setor. Na prática, quem tem força política aumenta as chances de conseguir mais receitas.