Relator do Orçamento diz que decisão de Dino 'acalma Congresso'

Dino autorizou pagamento dos recursos com regras mais rígidas a partir de 2025. A decisão do ministro estabeleceu um teto de gastos para todas as modalidades. A determinação do magistrado já está valendo, mas ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo.

Emendas devem seguir legislação do arcabouço fiscal. A regra já estava prevista o projeto aprovado pelo Congresso para liberar os pagamentos. Dino, no entanto, endureceu ainda mais as regras e determinou que o reajuste das modalidades não pode crescer além das despesas discricionárias do Executivo, ou acima da receita corrente líquida, ou o que for menor nessas regras. Ou seja, caso a despesa discricionária for menor, será utilizada como parâmetro para o reajuste dos valores.

Mais transparência para liberação dos recursos. De acordo com a decisão, as emendas parlamentares poderão voltar a ser pagas desde que respeitem os critérios de transparência e rastreabilidade, ou seja, os parlamentares que indicaram os recursos devem ser identificados no portal da transparência.

Governo vai analisar repasses. De acordo com o ministro, caberá ao executivo analisar caso a caso se a emenda respeita os critérios e parâmetros estabelecidos pelo STF antes de liberar o recurso.

Deputados irritados. A decisão de Dino não agradou muitos parlamentares da cúpula da Câmara, sobretudo, no trecho que trata do crescimento dos recursos e das emendas de comissão. A modalidade é utilizada como moeda de troca nas negociações do Congresso, sem transparência dos padrinhos.

Emendas de relator e comissão

Dino condicionou pagamento à identificação dos autores. O ministro Dino liberou emendas de relator, desde que sejam identificados os verdadeiros autores no portal da transparência.