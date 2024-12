OAB-SP julga hoje recurso sobre suposta incitação golpista por Ives Gandra

A chapa de Ângela Gandra sugeriu que a OAB-SP fez uso político do julgamento contra o pai. O advogado Caio Augusto, candidato a presidente na chapa dela, afirmou em publicação no Instagram que via "uma perseguição velada" e pediu à entidade que o recurso fosse analisado depois das eleições internas. A filha de Ives Gandra, por sua vez, afirmou também no Instagram que o caso foi agendado "estrategicamente pela OAB nesta semana".

A OAB-SP negou, à época, ter tirado o recurso da pauta por pressão externa. Em nota enviada ao UOL, a instituição afirmou que o Tribunal de Ética e Disciplina é "imune a qualquer intervenção de ordem política", mas afirmou que não comentaria assuntos da disputa eleitoral e nem o conteúdo do recurso contra Ives Gandra, que corre em sigilo.

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB SP, entidade autônoma, independente e absolutamente imune a qualquer intervenção de ordem política, inclusive aquelas de caráter eleitoral dentro da própria Ordem, informa que a referida sessão de julgamento não consta da pauta desta sexta-feira, 8 de novembro de 2024, que é pública

Trecho de nota da OAB-SP em 07/11/24

Gandra defendeu que militares podem ser 'poder moderador'

No celular de Mauro Cid havia um texto e um vídeo com declarações de Gandra. O texto é um questionário respondido pelo jurista via email, em maio de 2017, a pedido de Fabiano da Silva Carvalho, um major do Exército. Os vídeos são entrevistas concedidas por Gandra sobre o assunto ao portal jurídico Migalhas e ao programa Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan, em 2022.

Gandra defendia a tese de que as Forças Armadas poderiam ser "poder moderador". Em maio de 2020, quando estava na Presidência, Bolsonaro divulgou uma entrevista do jurista para o jornalista Oswaldo Eustáquio, sobre "a aplicação pontual do artigo 142" da Constituição. Em artigo para o site Conjur, naquele mesmo dia, Gandra escreveu que "se um Poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que ajam como poder moderador para repor, naquele ponto, a lei e a ordem".