Justiça tira carro blindado do juiz Bretas, após fotos em lugares públicos

Por fim, observo que o vazamento irresponsável dessa informação, que deveria ser sigilosa, é apenas mais uma tentativa de fustigar um juiz que ousou exercer com independência a sua função.

Marcelo Bretas

Bretas foi afastado de suas funções em fevereiro do ano passado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Em 28 de fevereiro de 2023, o Conselho abriu um PAD (Processo Disciplinar Administrativo) para investigar supostas irregularidades do juiz na condução dos processos da Lava Jato no Rio. Segundo a revista Veja, a decisão do CNJ sobre o destino de Bretas ficou para 2025.

Aos que manifestaram alguma preocupação com esta notícia, esclareço:



Não é verdade que apenas agora a Justiça Federal tenha deixado de cuidar da minha segurança pessoal. Desde 04/11/24 o TRF2 entendeu ser a mesma desnecessária.



As denúncias

Bretas foi alvo de três reclamações. Uma foi apresentada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), outra pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e uma pelo próprio CNJ.