Missionário assumirá mandato de Eduardo se licença for acima de 120 dias

Missionário teve mandato como deputado federal em 2011 e 2015. O parlamentar também foi vereador em sua cidade natal Itu, no interior de São Paulo, e na capital paulista.

O deputado suplente apresentou projeto de lei para impedir "uma nova ordem satânica". A proposta do missionário em 2014 tinha como objetivo proibir o "implante em seres humanos de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos". Em 2015, Olímpio propôs um projeto para criar o Dia Nacional de Adoração a Deus —em 2012, ele já havia apresentado uma alteração na lei de feriados nacionais para incluir a data religiosa.

Ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, Olímpio já foi filiado ao PP, DEM e União. Em 2021, o deputado foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma dívida de R$ 225 mil da igreja. O deputado assinou contrato na condição de fiador do templo e teve de arcar com aluguéis que não eram pagos desde 2018 de uma das unidades.

Olímpio pode assumir o mandato de Eduardo, porque o primeiro suplente do PL já está em exercício. Adilson Barroso ocupa a vaga de Guilherme Derrite, que se licenciou da cadeira de deputado para ser secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo.

Eduardo licenciado

O deputado viajou quatro vezes aos EUA em 2025. Reportagem do UOL mostrou que ele está no país desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas.