Mário Frias ataca proposta para redes de Damares: 'Projeto ridículo'

A senadora começa falando do uso de inteligência artificial. "Pegam, inclusive, as fotos de seus filhos para criar imagens deles nus por meio dessas ferramentas e, a partir disso, começam a chantageá-los para obter fotos reais."

Apesar do silêncio de Damares, pessoas próximas consideraram o post de Mário Frias no mínimo deselegante. Ambos dividiram a Esplanada dos Ministérios e são apoiadores bastante identificados com Jair Bolsonaro e as causas da direita.

A defesa da infância sempre foi uma bandeira da senadora. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele tem projetos para aumentar a proteção e o cuidados com brasileiros com menos de 12 anos.