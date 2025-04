STF valida lei de SP que pune empresas envolvidas com trabalho escravo

O STF validou uma lei de São Paulo que prevê o cancelamento da inscrição de empresas que utilizem trabalho análogo à escravidão ou comercializem produtos feitos com este tipo de trabalho.

O que aconteceu

Por 9 votos a 1, o tribunal entendeu que a punição prevista na lei estadual é válida, mas estabeleceu parâmetros para a punição ser aplicada. Para o Supremo Tribunal Federal, a punição de cancelamento só poderá ocorrer se houver uma condenação ou um procedimento administrativo de órgãos do governo federal que reconheçam o uso de trabalho análogo à escravidão pela empresa. O julgamento foi retomado e concluído hoje após pedido de vista de Gilmar Mendes.

Ministros reforçaram que é atribuição do governo federal fiscalizar e reconhecer situações de trabalho escravo. Eles também entenderam que as punições só podem ocorrer se for respeitado o direito das empresas e pessoas e defenderem, seja em um procedimento administrativo federal, seja em um processo judicial.