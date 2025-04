Porsche, Ferrari, Suzuki: Veículos apreendidos pela PF passam de R$ 34 mi

Trata-se da maior operação da PF e da CGU contra malfeitos ocorrida no governo Lula 3. A investigação, iniciada após reportagens do portal Metrópoles revelar esquema de fraudes em descontos feitos por entidades a beneficiários e pensionistas do INSS, levou à demissão do presidente do órgão, e o governo vem sendo pressionado a demitir o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), responsável por indicar Stefanutto. As irregularidades teriam teriam começado no governo Bolsonaro e adentrado o governo Lula.

Ao todo, são 13 inquéritos abertos pela Polícia Federal em cinco estados: Ceará, Sergipe, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Segundo o UOL apurou, a principal investigação ocorre na primeira instância da Justiça Federal em Brasília e apontou que a cúpula do INSS agiu para liberar os descontos feitos pelas entidades suspeitas ainda no ano passado, já depois de receber vários alertas de órgãos de controle e de denúncias de irregularidades aparecerem na imprensa.

Dentre as entidades investigadas, está um sindicato que tem um irmão de Lula como vice-presidente. Conhecido como Frei Chico, ele não é citado na investigação, mas o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) é um dos 11 que tiveram seu acordo com o INSS suspenso por decisão da Justiça após serem constatadas fraudes como o aumento desproporcional no número de pessoas com desconto em folha sem uma justificativa plausível.