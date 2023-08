Vídeo: Premiê japonês come peixe 'seguro' de Fukushima após China banir importações

Na semana passada, o Japão começou a despejar no oceano Pacífico a água procedente dos reatores danificados da usina Fukushima-Daiichi, no nordeste do Japão, pelo tsunami de 2011.

Muitos membros da indústria pesqueira japonesa expressam há tempos sua preocupação com o impacto desta decisão na reputação dos mariscos do país.

Na semana passada, a China suspendeu todas as importações de produtos do mar do Japão em resposta a esta operação, validada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e que, segundo Tóquio, não implica risco algum para o meio ambiente e para a saúde humana.

Na China, pedras e ovos foram lançados contra a embaixada japonesa em Pequim e várias escolas japonesas. Tóquio pediu a seus cidadãos que evitem falar japonês no gigante asiático.

As empresas japonesas também sofreram uma onda de assédio telefônico procedente de telefones chineses.

Na quinta-feira, Kishida deve viajar a Toyosu, o principal mercado de peixe do país, em Tóquio, onde irá se reunir com atores deste setor e provar, novamente, produtos de Fukushima.