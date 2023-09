Mar mais quente e caos político provocaram desastre na Líbia, dizem especialistas

Para se formarem, precisam de fluxos de calor e umidade, "reforçados pelas altas temperaturas da superfície do mar", afirma a professora Suzanne Gray, do Departamento de Meteorologia da Universidade de Reading, na Bretanha.

Há várias semanas, as águas superficiais do Mediterrâneo Oriental e do Atlântico têm estado entre 2°C e 3°C mais quentes do que o habitual.

"Provavelmente causaram precipitações mais intensas", declararam vários cientistas durante uma reunião do sistema de alerta meteorológico do Reino Unido.

Cautela

"Existe uma relação direta entre o aumento das chuvas e as inundações. A isso, somam-se as condições meteorológicas locais. Neste caso, deve-se a um bloqueio persistente da alta pressão, que atualmente está se dissipando", explicam os cientistas.

Mas os especialistas admitem que, neste momento, é difícil dizer se este tipo de evento será mais frequente no futuro. Conforme alguns modelos, a mudança climática pode reduzir o número de ciclones no Mediterrâneo, mas aumentar sua intensidade.