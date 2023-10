'O mundo está desmoronando', alerta papa em texto sobre mudança climática

"Com o passar do tempo, alerto que não temos reações suficientes enquanto o mundo que nos acolhe está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura", insiste Francisco, ao mesmo tempo em que encoraja o multilateralismo "a partir de baixo", no qual "os lutadores dos mais diversos países" pressionem "os fatores de poder".

O papa escolheu uma data simbólica para publicar sua exortação apostólica, coincidindo com a dia de São Francisco de Assis, o santo que, segundo a tradição, falava com os animais, e a quem se refere no início do texto.