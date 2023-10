'Meus nervos foram queimados': ameaça de envenenamento assusta opositores russos

Tudo aconteceu no início de maio, em Praga. "A porta do meu quarto de hotel estava entreaberta" e havia um "cheiro desagradável" lá dentro, conta Natalia à AFP. A ativista procurou, em vão, por microfones espiões e até riu de si mesma por uma preocupação que considerou infundada. Mas, por volta das 5h, ela acordou com fortes dores na boca.

Descobrindo o envenenamento. Arno decidiu voltar para os EUA para se consultar com seu dentista, mas durante o voo a dor se espalhou pelas "axilas, peito, orelhas, olhos, pernas". "É como se todos os meus órgãos estivessem falhando, um por um", lembra ela.

Os exames revelaram que ela foi exposta a "uma toxina nervosa, que não pode surgir de forma natural". "Meus nervos foram queimados. Talvez eles se regenerem dentro de um ano", espera a ativista, com o olhar esperançoso.

Uma investigação sobre envenenamento está em curso nos Estados Unidos e na Alemanha, onde ela estava antes de sua estadia em Praga.

Outras vítimas. Uma jornalista russa no exílio, presente em Berlim para um encontro com o opositor russo Mikhail Khodorkovsky, também ficou doente. Uma terceira mulher, residente na Geórgia, também teme ter sido envenenada no final de 2022 em Tiblíssi.

Os 'longos tentáculos' de Putin

"Assassinos a serviço do Estado". Evguenia Kara-Murza, citando uma investigação jornalística, atribui o envenenamento do marido à "mesma equipe" envolvida no de Alexei Navalny, principal opositor russo e que se encontra na prisão. "Assassinos a serviço do Estado russo", resume.