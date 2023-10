Senador uruguaio é indiciado por múltiplos crimes sexuais contra menores de idade

Benech também afirmou que Sebastián Mauvezin, ex-professor de história do Liceu Militar, suposto facilitador desses encontros sexuais, foi acusado pela suposta prática de sete crimes de contribuição à exploração sexual de menores.

Penadés e Mauvezin negaram veementemente as alegações contra eles.

Nesta terça-feira, ao chegar à audiência judicial, Penadés afirmou estar "muito tranquilo, com a tranquilidade da inocência".

O procurador-geral da Nação, Juan Gómez, iniciou uma investigação oficial sobre Penadés no final de março, depois que Romina Celeste Papasso, uma mulher trans militante do Partido Nacional, o acusou publicamente de "pedofilia". Em seguida, surgiram novas denúncias no mesmo sentido.

De acordo com detalhes revelados durante a sessão do Senado em que Penadés foi despojado de sua imunidade parlamentar, a maioria dos que testemunharam contra ele "eram jovens" no momento do suposto abuso e exploração sexual, a maioria com "13 e 14 anos", e os eventos denunciados ocorreram ao longo de vários anos, incluindo um testemunho de 2020.

"Em um caso já antigo, a vítima era apenas uma criança em um time de futebol que Penadés organizava quando ainda era adolescente", detalha o processo.