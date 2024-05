RS é alerta para que mundo atue contra 'caos climático', diz ONU

A cúpula da ONU usa a enchente no Sul do Brasil para insistir sobre a necessidade de que governos atuem para conter as mudanças climáticas.

Num comunicado emitido nesta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou estar "profundamente triste com a perda de vidas e os danos causados pelas fortes chuvas e enchentes no sul do Brasil". Segundo seu porta-voz, Stéphane Dujarric, ele "estende suas condolências e solidariedade ao governo e ao povo do Brasil, bem como às famílias das vítimas".