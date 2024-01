ONU volta a pedir cessar-fogo em Gaza, onde guerra já deixou mais de 24 mil mortos, segundo o Hamas

Tanto Rafah quanto Khan Yunis foram alvos de novos bombardeios na madrugada desta segunda-feira. No entanto, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, assegurou que a fase intensiva da guerra no sul da Faixa de Gaza "terminará em breve": "Afirmamos claramente que a fase intensiva das operações irá durar cerca de três meses. No sul, alcançaremos esse objetivo e terminará em breve."

- 'Risco de fome' -

O Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a OMS alertaram em comunicado conjunto para o "risco de fome" e "epidemias de doenças mortais" em Gaza, e pediram "mudanças fundamentais" no envio de ajuda humanitária, incluindo a abertura de novos pontos de entrada, "mais seguros e rápidos".

As três organizações da ONU instaram Israel a autorizar o acesso ao seu porto em Asdod, cerca de 40 km ao norte da Faixa de Gaza.

A violência também aumentou na Cisjordânia ocupada, onde mais de 340 palestinos morreram em confrontos com as forças israelenses desde 7 de outubro, segundo as autoridades palestinas.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, afirmou nesta segunda-feira que três palestinos morreram nesse território, ocupado por Israel desde 1967.