Secretário da Defesa dos EUA é internado na UTI por problema na bexiga

Austin foi diagnosticado com câncer de próstata e recentemente passou por uma cirurgia.

O secretário da Defesa desapareceu da cena pública no final de dezembro e novamente no início de janeiro, após sofrer complicações decorrentes de um tratamento contra o câncer, tendo inicialmente escondido tanto o diagnóstico quanto o tratamento do presidente Joe Biden e do resto do governo.

Desta vez, o público foi alertado cerca de duas horas depois de Austin ter sido encaminhado ao hospital, na tarde de domingo.

Austin foi levado por sua equipe de segurança ao centro médico "para ser atendido por sintomas que sugeriam um problema emergente de bexiga", disse Ryder.

Ryder havia dito anteriormente que Austin mantinha "os deveres e obrigações de seu cargo", mas horas depois indicou que Hicks assumiria o cargo.

"Neste momento, não está claro por quanto tempo o secretário Austin permanecerá hospitalizado', de acordo com um comunicado divulgado posteriormente, citando os médicos John Maddox e Gregory Chesnut, do hospital.