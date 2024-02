Rebeldes do Iêmen denunciam morte de civil após ataque dos EUA e Reino Unido

Os Estados Unidos e o Reino Unido afirmaram no sábado que atacaram 18 alvos em oito locais diferentes no Iêmen, em uma operação apoiada por Canadá, Austrália, Bahrein, Dinamarca, Holanda e Nova Zelândia.

Os huthis, que controlam parte do Iêmen, atacam navios mercantes no mar Vermelho desde novembro "em solidariedade" com os palestinos, no contexto da guerra entre o Hamas e Israel.

Os Estados Unidos, aliado de Israel, estabeleceram uma coalizão multinacional em dezembro para "proteger" o tráfego marítimo nestas águas estratégicas.