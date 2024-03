Soldados israelenses atiram contra multidão desesperada para obter ajuda em Gaza

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, indicou que Washington exigiu "respostas" de Israel e classificou a situação em Gaza como "desesperadora".

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que muitos dos mortos foram esmagados pelos caminhões que acabaram "cercados por pessoas que tentavam saquear" o comboio.

O titular da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), assinalou que nenhuma agência da ONU participou da distribuição de ajuda. Foi "mais um dia de inferno", descreveu.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que denuncia um "genocídio" em Gaza, anunciou a suspensão da compra de armamento de Israel, um dos maiores fornecedores paras as forças militares do país sul-americano.

A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária.

Nas últimas semanas, Estados Unidos, Catar e Egito intensificaram os esforços para conseguir uma nova trégua de seis semanas antes do início do Ramadã, o mês do jejum muçulmano que começa em 10 ou 11 de março.