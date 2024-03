Desmatamento na Amazônia brasileira tem menor taxa em um primeiro bimestre desde 2018

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu a combater as perdas da floresta amazônica, agravada durante o governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro (2019-2022).

Durante a gestão do ex-presidente de extrema direita, aliado do poderoso agronegócio, o desmatamento da Amazônia avançou 75% em relação à média da década anterior.

"Esses dados mostram que ainda temos um grande desafio pela frente. Atingir a meta de desmatamento zero prometida para 2030 é extremamente necessário para combater as mudanças climáticas", destacou Amorim no portal da organização.

© Agence France-Presse