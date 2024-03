Filha de Kim Jong Un pode ser a sucessora escolhida para comandar a Coreia do Norte, afirma Seul

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, pode ter escolhido sua filha como sucessora, afirmou nesta segunda-feira (18) o governo da Coreia do Sul, depois que a imprensa do país hermético chamou a jovem de "grande guia", um título reservado aos principais líderes da nação.

A imprensa oficial norte-coreana utilizou no sábado o termo "hyangdo", reservado apenas para os grandes líderes do país e seus sucessores.

Os analistas destacaram que esta foi a primeira vez que Pyongyang apresentou a filha de Kim Jong Un desta maneira. O governo norte-coreano nunca identificou a jovem, mas segundo o serviço de inteligência sul-coreano o nome dela é Ju Ae.