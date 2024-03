Guerra com Hezbollah 'é a única solução', diz prefeito do norte de Israel

O prefeito ficou, no entanto, para acompanhar os danos causados pelos disparos quase diários contra o norte de Israel por parte do movimento Hezbollah, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã.

Azoulay dorme à noite em um abrigo e durante o dia verifica os danos: 130 das 650 casas foram atingidas por disparos desde 7 de outubro, data do ataque do Hamas contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza, e que suscita receios de uma escalada regional do conflito, especialmente com o Líbano.

Para ele, é necessário entrar plenamente na luta contra o Hezbollah para manter este movimento pró-iraniano longe da fronteira.

Israel e o movimento xiita não pararam de trocar tiros, sem o envolvimento em uma guerra total.

Pelo menos 322 pessoas morreram no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, e ao menos 56 civis, segundo um relatório da AFP.

Em Israel, 10 soldados e sete civis morreram, segundo o Exército.