Futuros dirigentes do Haiti se comprometem a restaurar 'ordem pública e democrática' (comunicado)

O conselho de governo que vai supervisionar uma transição política no Haiti prometeu, nesta quarta-feira (27), restaurar a "ordem pública e democrática", em seu primeiro comunicado à nação caribenha imersa em uma crise de segurança.

"Estamos determinados a aliviar o sofrimento da população haitiana, presa há muito tempo entre governança ruim, violência multifacetada e descaso com suas perspectivas e necessidades", disse no comunicado o conselho presidencial, que ainda não foi oficialmente instalado. O primeiro-ministro Ariel Henry anunciou sua renúncia em 11 de março, em meio a um pico de violência das gangues no Haiti.

bur-st/bfm/ic/rpr