Rebelião em penitenciária equatoriana que foi cenário de fuga de líder do crime organizado

Uma rebelião de detentos aconteceu na quarta-feira (17) à noite em uma penitenciária da cidade equatoriana de Guayaquil, da qual fugiu em janeiro o temido líder de uma das maiores organizações criminosas do país.

Tiros e incêndios foram registrados na Penitenciária Regional, de onde escapou Adolfo 'Fito' Macías, líder da organização Los Choneros, no início de janeiro.

A fuga de 'Fito', que cumpria desde 2011 uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e assassinato, desencadeou uma guerra entre os traficantes e o Estado, que deixou dezenas de mortos no início do ano e levou o governo a militarizar as prisões e as ruas.