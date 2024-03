Ucrânia diz que Rússia supera as munições do país em uma proporção de 6 para 1

"Temos que admitir que não conseguimos um sucesso maior durante a ofensiva de Kharkiv porque faltaram recursos", destacou.

A Rússia construiu linhas de defesas pesadas no sul, que a Ucrânia não conseguiu romper na sua contraofensiva do verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) do ano passado.

"O ataque a estas posições, sem um apoio aéreo eficaz, custou perdas humanas e de equipamentos", disse Syrsky.

"O caso mais recente é Avdiivka", acrescentou, em referência à cidade do leste do país que a Rússia controla desde fevereiro.

"A falta de munições para a nossa artilharia também teve um papel negativo", insistiu.

