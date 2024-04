O que o Equador pode esperar após invasão de embaixada do México?

A invasão sem precedentes à embaixada do México pela polícia equatoriana em Quito gerou rejeição generalizada na comunidade internacional. Além da crise diplomática, quais são as consequências que o governo do Equador enfrenta?

Especialistas explicam à AFP o que poderia acontecer ao antes pacífico país sul-americano.

- Punição legal e econômica -

Após romper relações com Quito, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, antecipou uma denúncia contra Quito na Corte Internacional de Justiça (CIJ), que será apresentada amanhã, segundo seu governo.