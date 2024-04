Mauro Vieira: reconhecimento do estado palestino na ONU é 'bom senso'

De acordo com o documento oficial do governo americano, Quito aceitou seguir a orientação americana e afirmou que vai votar contra a resolução que reconhece a Palestina como estado.

Num telegrama de 13 de abril, o governo americano explica que seu embaixador em Quito esteve com a ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, em 12 de abril.

"Sommerfeld concordou com nossa posição e disse que o Equador não apoiaria nenhuma resolução do Conselho de Segurança da ONU que recomendasse a admissão da "Palestina" como um estado membro da ONU", disse.

"Ela acrescentou que também instruiria o representante equatoriano na ONU, José de la Gasca, a pressionar a França, o Japão, a Coreia e Malta a não apoiar tal resolução", afirmou o telegrama.

"Sommerfeld enfatizou que era importante que qualquer resolução proposta não obtivesse os votos necessários sem o veto dos EUA, observando que o Equador não gostaria de parecer isolado (sozinho com os Estados Unidos) em sua rejeição de uma resolução sobre a "Palestina" (particularmente em um momento em que a maioria dos estados membros da ONU está criticando o Equador por sua incursão em 5 de abril na embaixada do México em Quito", completou.

No Conselho, o governo do Reino Unido também afirmou que apoia a proposta de uma solução a dois estados e um estado palestino viável e independente. "Mas não pode ocorrer no começo do processo. Vamos reconhecer quando conduza a um processo de paz", disseram os britânicos, que colocaram como condição o fim do controle de Gaza por Hamas.