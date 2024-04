Relatório faz alerta a órgão da ONU, mas diz que Israel não provou denúncia

A UNRWA continua sendo fundamental no fornecimento de ajuda humanitária que salva vidas e de serviços sociais essenciais, especialmente em saúde e educação, aos refugiados palestinos em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e Cisjordânia. Como tal, a UNRWA é insubstituível e indispensável para o desenvolvimento humano e econômico dos palestinos.

relatório de investigação sobre atuação da UNRWA

A resposta de Israel: "não transfira dinheiro para a UNRWA"

Num comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, afirmou que "o Hamas se infiltrou tão profundamente na UNRWA que não é mais possível determinar onde termina a UNRWA e onde começa o Hamas".

"Mais de 2.135 funcionários da UNRWA são membros do Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina (PIJ), enquanto um quinto dos administradores de escolas da UNRWA são membros do Hamas", disse. "O problema com a UNRWA-Gaza não é o de algumas maçãs podres; é uma árvore podre e venenosa cujas raízes são o Hamas."

Segundo ele, "o relatório Colonna ignora a gravidade do problema e oferece soluções cosméticas que não lidam com o enorme escopo da infiltração do Hamas na UNRWA".

"Essa não é a aparência de uma revisão genuína e completa. Essa é a aparência de um esforço para evitar o problema e não enfrentá-lo de frente", acusou.