Israel bombardeia Rafah em meio a negociações de trégua

Sob pressão de Washington, seu principal aliado, Israel anunciou nesta quarta-feira a reabertura de outra passagem de fronteira, a de Kerem Shalom, também no sul, fechado após um ataque com foguetes no domingo que matou quatro soldados.

"Caminhões procedentes do Egito chegam à passagem com ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, materiais de abrigo, medicamentos e equipamentos médicos fornecidos pela comunidade internacional", afirma um comunicado do Exército.

Os suprimentos entrarão no enclave após passarem por inspeção, acrescentou. Mas Juliette Touma, porta-voz da UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, disse à AFP que esta passagem "ainda não estava aberta" durante a manhã.

Outra passagem fronteiriça de Israel, Erez, mais ao norte, também está aberta à chegada de ajuda, acrescentou o Exército.

Suspensão do envio de armas

O governo dos Estados Unidos considerou o fechamento destas passagens de fronteira "inaceitável".