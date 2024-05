Blinken é criticado na Ucrânia por tocar guitarra em bar de Kiev

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos desejava enviar uma mensagem de apoio à Ucrânia ao tocar a canção "Rockin' in The Free World", de Neil Young, em um bar de Kiev na terça-feira, mas muitos ucranianos criticaram a apresentação.

"Uma palavra é suficiente para descrever a noite de ontem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Kiev: inapropriada", comentou no Facebook Svitlana Matvienko, diretora de uma ONG especializada em análise política, no Facebook.

Assim como vários compatriotas, Svitlana disse que ficou "ofendida" com a apresentação no momento em que a região de Kharkiv, nordeste do país, está "sendo arrasada" há uma semana por uma ofensiva russa e denunciou a "total falta de compreensão" da situação" e de "empatia" por parte do diplomata.