Trump arrecada US$ 35 milhões após veredicto histórico, anuncia equipe de campanha

"Foi muito injusto (...) vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas do nosso lado. Eles literalmente as crucificaram", disse Trump em um discurso na Trump Tower, em Manhattan.

Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime.

O republicano, de 77 anos, enfrenta outros três processos criminais com acusações mais graves relacionadas com as suas tentativas de anular os resultados das eleições que perdeu para Biden em 2020 e o tratamento de documentos confidenciais que levou para casa depois de deixar a Casa Branca.

Mas não se espera que estes casos avancem para a fase de julgamento antes das eleições de novembro.

