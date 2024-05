Condenação de Trump tira 'peso dos ombros' de Stormy Daniels, diz marido

O marido da atriz pornô Stormy Daniels, pivô da condenação do ex-presidente Donald Trump, afirmou que ela tirou "um grande peso dos ombros" com o resultado do julgamento. O também ator da indústria de filmes adultos Barrett Blade falou com a CNN após o republicano ser considerado culpado.

O que aconteceu

Blade foi questionado sobre a reação de Daniels após a decisão dos 12 jurados. O marido declarou que a atriz ainda está processando as informações e não estava "buscando Justiça para si mesma". Segundo ele, Daniels "estava se defendendo desde o início e dizendo o que era certo, mas todo esse julgamento de suborno realmente não é a história dela".