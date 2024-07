Mais de 20 morrem em 24h em uma cidade do Marrocos por onda de calor

Este ano, o Marrocos registrou o janeiro mais quente já registrado no país desde 1940, com o termômetro marcando cerca de 37°C no meio do inverno, de acordo com o DGM.

O aumento das temperaturas é uma ameaça para o setor agrícola, crucial para a economia do país, e para os reservatórios. A evaporação da água atingiu "um milhão e meio de metros cúbicos por dia", alertou o ministro da água, Nizar Baraka, no final de junho.

O recorde nacional de alta temperatura foi registrado em agosto de 2023 em Agadir, no sul, com 50,4°C.

A mudança climática está causando eventos climáticos extremos mais duradouros, mais intensos e mais frequentes, como ondas de calor e inundações, alertam os cientistas.

kao/cgo/fka/feb/an/mb/dd/aa

© Agence France-Presse