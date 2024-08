Grande incêndio destrói 5 mil hectares de vegetação na ilha da Madeira

As chamas avançaram por regiões íngremes e de difícil acesso, estimuladas pelo vento e pelo calor, ameaçando várias localidades e obrigando a mobilização de quase 200 bombeiros.

Cento e sessenta pessoas foram retiradas no domingo por precaução, sobretudo pelo risco de inalação de fumaça. No entanto, nesta segunda-feira, muitos desses moradores puderam voltar às suas casas.

O prefeito de Câmara de Lobos, Leonel Silva, explicou, nesta segunda-feira, à imprensa local que as duas frentes ativas nessa localidade foram controladas. "A situação está sob controle e o fogo está praticamente extinto", afirmou, segundo a agência de notícias Lusa.

Um foco segue ativo no município de Ponta do Sol, mas não representa nenhum risco para as casas, segundo a prefeita Celia Pessegueiro.

Ilha da Madeira 💔😭 pic.twitter.com/nGKBKlVMax -- Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) August 18, 2024