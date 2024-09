Pesquisas preliminares indicam vitória de Kamala em debate dos EUA

Três pesquisas apontaram vitória de Kamala Harris no debate presidencial da ABC News, realizado na noite de terça-feira (10).

O que aconteceu

Democrata marcou vantagem média de 23 pontos percentuais. Na média das três pesquisas — realizadas pela CNN, SoCal Strategies e YouGov — Kamala Harris venceu o debate para 57% dos entrevistados, enquanto Donald Trump foi o vencedor para 34%.

Até pesquisa da FOX News indicou vitória de Kamala Harris. Eleitores que participaram de um painel da emissora —tradicionalmente alinhada com os republicanos— apontaram para a vitória da democrata após a realização do debate. Questionados sobre quem havia vencido o debate, doze eleitores do painel da FOX News levantaram a mão para Kamala, enquanto cinco indicaram a preferência por Trump.