Ucrânia ordena saída de famílias com crianças de Pokrovsk e suas imediações

A evacuação da cidade, destacou Filashkin, é "necessária e inevitável".

A cidade de Pokrovsk é crucial porque fica no cruzamento de uma rodovia utilizada para abastecer as tropas ucranianas e as cidades do front leste. A localidade foi alvo do Exército russo por muito tempo.

O ministro da Defesa da Rússia informou no domingo a conquista de Svyrydonivka, uma localidade da região, a 15 km de Pokrovsk.

O comandante militar de Pokrovsk, Serguei Dobryak, alertou na semana passada que a Rússia estava a pouco mais de 10 km da cidade e fez um apelo para que os moradores deixassem a área.

Nos últimos dias, tropas russas, mais numerosas e melhor equipadas, prosseguiram com o avanço ao longo do front leste, apesar da ofensiva ucraniana na região russa de Kursk.

