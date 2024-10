Netanyahu promete a israelenses alcançar objetivos da guerra contra o Hamas em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu aos israelenses, nesta segunda-feira (7), que vai atingir os objetivos estabelecidos por seu governo na guerra contra o Hamas em Gaza, em uma mensagem transmitida pela televisão durante o primeiro aniversário do ataque de 7 de outubro.

"Definimos os objetivos da guerra e estamos a caminho de alcançá-los: derrubar o Hamas [em Gaza], trazer para casa todos os reféns, tanto os vivos quanto os mortos. Trata-se de uma missão sagrada e não vamos parar até cumpri-la", declarou Netanyahu.

Como parte desta "missão sagrada", o primeiro-ministro citou outros dois objetivos de guerra estabelecidos por seu governo: "eliminar qualquer ameaça futura contra Israel a partir da Faixa de Gaza" e "trazer os habitantes do sul e do norte [do país] de volta para suas casas em condições de segurança".