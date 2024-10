Após dois meses de incursão em Kursk, soldados ucranianos questionam seu objetivo

Também pretendia aumentar o moral das tropas exaustas após mais de dois anos de invasão russa. Porém, questões incômodas começam a surgir no terreno.

"O inimigo pode ter levado pessoal de outros pontos, ou da reserva, mas a verdade é que não notamos mudanças significativas", diz Oleksandr, ucraniano destacado perto de Toretsk, na região oriental de Donetsk, em grande parte ocupada pela Rússia.

"Se for uma operação de curto prazo, irá nos fortalecer. Se for uma operação de longo prazo com planos de ficar em Kursk, nossos principais recursos irão esgotar", diz Bogdan, outro recruta, em um café em Druzhkivka, ao sul de Kramatorsk, também em Donetsk.

- Ofensiva russa, em aceleração -

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, não deixou de elogiar seus soldados por "provarem que podem levar a guerra à Rússia", como disse na semana passada, e afirmou que esta operação retardou o avanço russo na frente oriental.

As informações no terreno contam outra história: segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra, analisados pela AFP, Moscou conseguiu seu maior avanço mensal desde outubro de 2022, conquistando 477 km2 de território ucraniano em agosto.