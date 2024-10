Justiça britânica examina responsabilidade da BHP na tragédia ambiental de Mariana

O Tribunal Superior de Justiça britânico examina, a partir desta segunda-feira (21), em Londres, se a empresa australiana de mineração BHP, alvo de pedidos de indenizações de quase 47 bilhões de dólares (267 bilhões de reais), é responsável pelo desastre ambiental de 2015 em Mariana, Minas Gerais.

Em um processo que pode prosseguir até março 2025, e que começou no Tribunal de Tecnologia e Construção, em Londres, a 'High Court of Justice' analisará o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, pelo qual 620 mil vítimas reclamam a quantia de 36 bilhões de libras (US$ 46,8 bilhões) à BHP.

"Aqui, a justiça será feita e eles serão punidos por seu crime. Não acredito que isto aconteça no Brasil", disse Ana Paula Alexandre, 49 anos, à AFP pouco antes do início do julgamento.