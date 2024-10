Pentágono afirma que sistema avançado de mísseis está 'em posição' em Israel

Um sistema avançado de defesa antimíssil está instalado em Israel, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos e chefe do Pentágono, Lloyd Austin, no momento em que Washington busca blindar Israel contra ataques do Irã.

A implantação do sistema defensivo THAAD se anuncia quando Israel prepara uma resposta a um ataque iraniano com cerca de 200 mísseis realizado no início deste mês, o segundo ataque direto do Irã a seu arqui-inimigo este ano.

"Esse sistema está em posição", disse Austin a repórteres, de acordo com uma transcrição dos seus comentários publicada nesta segunda-feira.