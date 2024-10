Bombardeio contra escola-abrigo em Gaza deixa 9 mortos, segundo serviços de resgate

"Vimos um [avião de combate] destruir a escola onde viviam pessoas e crianças", que foram "cortadas em pedaços" pela explosão, disse uma testemunha, Thaer al-Rantisi, à AFP.

A escola abrigava "um grande número de pessoas que haviam fugido da região de Jabaliya e do norte da Faixa de Gaza", cenário de uma ofensiva do Exército israelense contra o Hamas, disse Husein Mohsen, chefe dos serviços de ambulância da cidade.

Muitos civis que fugiram dos combates se refugiaram em escolas, mas muitos centros de ensino foram alvos de bombardeios do Exército israelense, que alega que o movimento islamista os utiliza como centros de comando. O Hamas, no entanto, nega a acusação.

O Exército lançou uma ofensiva no norte do território palestino no início de outubro para impedir, segundo afirma, que os combatentes do Hamas se reagrupassem após mais de um ano de guerra.

