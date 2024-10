Duas ONGs alertam sobre contaminação com mercúrio de atum enlatado

"Os limites máximos de mercúrio para o atum na Europa foram estabelecidos com base no nível de contaminação observado no atum - e não com base no risco do mercúrio para a saúde humana - a fim de garantir a venda de 95% do atum", disse a investigação.

Portanto, foi fixado em 1 mg/kg para o "peso do peixe fresco" e não para o produto enlatado.

"É por isso que o atum, uma das espécies mais contaminadas, tem um limite máximo de mercúrio três vezes maior do que o das espécies menos contaminadas", disse o relatório.

Para Bloom e Foodwatch, "não há razão de saúde que justifique essa discrepância, pois o mercúrio não é menos tóxico se ingerido através do atum. A única coisa que importa é a concentração de mercúrio".

O mercúrio é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das dez substâncias de maior preocupação para a saúde pública.

No oceano, o mercúrio se mistura com bactérias e é transformado em metilmercúrio, um derivado ainda mais tóxico.