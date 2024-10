Coreia do Norte lança míssil balístico ao Mar do Japão (agência sul-coreana Yonhap)

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (31, data local) um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Japão, indicaram militares sul-coreanos, segundo a agência Yonhap.

O lançamento acontece depois que altos funcionários de Estados Unidos e Coreia do Sul pediram à Coreia do Norte que retirasse suas tropas da Rússia, onde Washington afirma que 10 mil soldados foram destacados para uma possível ação contra as forças ucranianas.

