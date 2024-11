Norte-americanos negros expressam medos e determinação após vitória de Trump

Katrena Holmes, 51 anos, empresária negra de Riverdale, Geórgia, votou em Kamala, esperando que ela unificasse o país e reduzisse as desigualdades raciais. Uma vitória de Trump ameaça deter o progresso na redução dessas lacunas, dada a sua agenda política e retórica, disse.

"Há um espírito de divisão", acrescentou ela.

Nadia Brown, diretora do programa de estudos sobre mulheres e gênero da Universidade de Georgetown, disse que a vitória de Trump provavelmente foi "um golpe psicológico" para muitos negros norte-americanos, que estavam entusiasmados com a perspectiva de ter a primeira mulher presidente do país, e segunda líder negra, que poderia promover mudanças nas políticas para suas comunidades.

"A retórica dele e todos os comentários racistas e de cunho racial serão apenas mais uma distração", afirmou Brown, acrescentando que as pessoas se sentirão desanimadas depois de passarem meses se organizando em prol de Kamala.

No entanto, grupos de direitos civis e de voto disseram que o resultado os galvanizará para lutar ainda mais pela igualdade racial.

"Vamos nos mobilizar em todos os ângulos para tentar impedir a progressão contínua do retrocesso de todos os nossos direitos e liberdades fundamentais. Não vamos nos calar", disse Jotaka Eaddy, fundadora do grupo Win With Black Women, que deu início a uma onda de organização para Kamala e arrecadou milhões de dólares nas primeiras horas depois que ela chegou ao topo da chapa democrata em julho.