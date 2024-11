Ali aonde?! Nome de cotada a porta-voz de Trump leva '5ª série' à loucura

Amizade com Trump começou em 2019. Os dois se conheceram em Bedminster, em Nova Jérsei, quando ela se tornou sócia do clube de golfe dele. "Eu a conheci no clube. Disse: 'O que você faz?'. Outras pessoas também a conhecem no clube e eles dizem que ela é uma excelente advogada, o que ela á mesmo. Dei a ela alguns casos para cuidar e ela fez um ótimo trabalho", contou o presidente-eleito à Bloomberg.

Alina Habba na Convenção Nacional do Partido Republicano, durante a campanha de Trump Imagem: Andrew Harnik/Getty Images

No ano seguinte, ela fundou a própria firma. Desde 2020, ela comanda com sócios o escritório Habba, Madaio and Associates LLP, que emprega cinco funcionários e tem dois escritórios, um em Bedminster, e outro em Manhattan (Nova York). Ela também atua como porta-voz legal de Trump desde 2021 e é conselheira sênio da MAGA, Inc., comitê político e corporativo dele, e se manteve ativa durante a campanha, discursando até na Convenção Nacional do Partido Republicano.

Vida pessoal. Habba foi casada com Matthew Eyet de 2011 a 2019. Após o divórcio, ela se casou com o empresário dono de estacionamentos Gregg Reuben em 2020. Hoje Alina tem 40 anos e é mãe de dois filhos, Luke e Chloe, de seu primeiro casamento, e é madrasta de Parker, filho de Reuben.