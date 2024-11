Subúrbio de Beirute é bombardeado após aviso de evacuação israelense

Pela noite, o Hezbollah indicou que disparou mísseis contra soldados israelenses nas imediações da cidade de Bint Jbeil.

Procurado pela AFP após o primeiro ataque com drones, o escritório do porta-voz do Exército israelense disse "não reagir às alegações do Hezbollah".

As forças israelenses também garantiram que interceptaram 40 projéteis lançados do Líbano na quarta-feira, entre os quais havia pelo menos dois drones, e acrescentaram que ninguém tinha ficado ferido nos ataques.

Além disso, Israel anunciou a morte de seis soldados no sul do Líbano.

Em 23 de setembro, o Exército lançou uma campanha de bombardeios maciços, em especial nos redutos do movimento pró-iraniano, que lança diariamente foguetes, mísseis e drones contra Israel.

Mais de 3.300 pessoas já morreram no Líbano, segundo as autoridades, desde que os enfrentamentos começaram em outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado Hamas na Faixa de Gaza, onde o movimento islamista palestino está em guerra com Israel.